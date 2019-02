Demokracie umírá v temnotě, bez novinářů, připomněl Washington Post fanouškům Super Bowlu

přehrát video Horizont: Washington Post si zaplatil reklamu během Super Bowlu

Finále, které bourá rekordy, a to i ve sledovanosti. Jen v uplynulých devíti letech se ratingy Super Bowlu vždy spolehlivě šplhaly nad 100 milionů diváků. Mimořádný zájem přitom odrážejí i ceny reklamních časů. Jediná vteřina v přestávce stojí letos v přepočtu zhruba čtyři miliony korun. Vůbec poprvé se na televizních obrazovkách v přestávce prestižního sportovního podniku objevil na obrazovce deník The Washigton Post se sloganem Demokracie umírá v temnotě. Ten prestižní list s více než 140letou historií adoptoval vloni a umístil jej rovnou jako součást značky na titulní stranu.

Video of Washington Post Super Bowl message: Democracy Dies in Darkness

The Washington Post aktuálně připomíná nejen nebezpečí zpochybňování pravdy, ale především oběti, které novináři musejí přinášet. Vzkazu, který deník miliardáře Jeffa Bezose o Super Bowlu vyslal do světa, propůjčil hlas Tom Hanks. Kariéra uznávaného herce a spisovatele se přitom s deníkem The Washington Post výrazně protíná už podruhé. V blockbusteru Stevena Spileberga Akta Pentagon: Skrytá válka ztvárnil skutečnou postavu šéfredaktora Bena Bradleeho. Komerční taktiku úderných sloganů ve svém politickém boji i v útocích na pozice tradičních zpravodajských institucí plně rozvinul prezident Donald Trump ve volebním boji i v úřadě. Americká média pravidelně osočuje z šíření „fake news“, tedy falešných zpráv.

Na Trumpovy útoky už v roce 2017 reagoval jiný pilíř americké novinařiny deník The New York Times reklamou odvysílanou při sledovaném televizním přenosu předávání filmových Oscarů. Přímo na dřeň faktů se pokouší dostat i rok a půl stará reklamní kampaň CNN, v níž se říká: „Možná byste mohli začít věřit tomu, že toto je banán. Ale není. Je to jablko.“