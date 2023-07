Lázně v Chrastavě jsou stále zavřené. Jejich znovuotevření teď brání drahé energie, tvrdí správce

Nový majitel, který lázně v roce 2016 koupil v aukci, ohlásil v roce 2019 technologickou přestávku. Od té doby jsou lázně zavřené. Nejdříve otevření bránil covid-19, teď to jsou údajně drahé energie.

„My bychom rádi otevřeli, trochu nám brání ekonomické podmínky, které dnes jsou na cenách energií velmi závislé. V letošním roce jsme otevřeli restauraci,“ uvedl správce lázní Jaromír Mošna.

„Kdyby to někdo koupil se záměrem lázně obnovit, tak by to bylo ideální,“ myslí si starosta Chrastavy Michael Canov (SLK).