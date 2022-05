Dopady sankcí dorazily do Chrastavy. Radnice chce kvůli cenám plynu přestavět teplárnu

Do budoucna by mohla spalovat také lehké topné oleje. „Chceme mít náhradní zdroj, který dokáže cenu udržet co nejnižší,“ uvedl starosta Chrastavy Michael Canov (SLK).

Lehké topné oleje se vyrábějí z ropy, podle starosty je její dovoz jistější. „Ropa se dá dopravovat různými způsoby - vlakovou dopravou, po silnici. Na rozdíl od plynu, kde jediná realistická cesta je potrubím,“ přiblížil Canov.

Přestavba by znamenala výstavbu zásobárny, nebo výměnu hořáku. Ten současný je totiž určen pouze ke spalování zemního plynu. „Znamená to, že v případě, že by došel plyn, tak by bylo možné okamžitě přejít na vytápění lehkým topným olejem. Zásoba lehkého topného oleje je tady v zimě zhruba na tři až čtyři týdny,“ popsal jednatel společnosti VE Petr Vedral.

O návrhu bude zastupitelstvo města rozhodovat v pondělí. Pokud ho schválí, měl by být záložní zdroj energie připravený už na příští topnou sezonu.