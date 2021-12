Na Semilsku havaroval autobus, skončil v příkopu. Několik lidí se zranilo

V Bradlecké Lhotě na Semilsku havaroval autobus, přepravoval šest lidí , kteří se při nehodě zranili. Řidiče museli hasiči vyprostit. Jednoho s těžkým zraněním odvezla sanitka do nemocnice v Liberci a čtyři s lehkým zraněním do Jičína, šestý převoz nepotřeboval. Jednotky na místě provedly protipožární opatření a zabraňují úniku provozních kapalin do potoka.