Zastupitelé Liberce schválili převod zoo a botanické zahrady na kraj. Majetek má hodnotu 700 milionů

Náměstek primátora Ivan Langr (Starostové pro Liberecký kraj) ve čtvrtek zopakoval, že hlavním důvodem pro směnu je význam organizací. Zoo a botanická zahrada mají nadregionální dosah a většina návštěvníků je mimolibereckých. „Poměr tam je (v procentech) 70:30, možná 80:20,“ uvedl Langr. Naopak klienti domovů seniorů jsou hlavně obyvatelé města.

Zoo si od směny také slibuje, že jí pomůže v rozvoji, na který město nemá peníze. Zahrada investičně živoří minimálně posledních deset let. Ředitel zahrady David Nejedlo odhaduje, že na investice by mohli získat během deseti let kolem půl miliardy korun. Z toho polovinu by měl dát Liberec.