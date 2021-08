Ochrnutý fotograf vystavuje v Liberci. Ukazuje nezbytnost asistentů v životě vozíčkářů

Když bylo Milanovi Roubalovi 36 let, zlomil si dva obratle krční páteře při pádu na kole. Lékaři mu následně sdělili, že zbytek života stráví na vozíku. „Po úrazu jsem toho už moc dělat nemohl, tak mi přítelkyně pořídila první dotykový digitální fotoaparát,“ popsal.

Bývalý řemeslník a sportovec začal skrze hledáček nacházet novou životní náplň. „Našel jsem v tom cestu,“ svěřil se. Život vozíčkářů a jejich asistentů fotografuje už víc než pět let. Na jednom z panelů zdokumentoval Milan Roubal i svoji cestu do postele. „Maže mi ruce, jdeme do koupelny, čistí mi zuby,“ popisuje obsah fotografií.