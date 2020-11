Policie bude řešit hospodaření krajské společnosti Silnice LK

Společnost Silnice LK nakupovala naftu předraženou o dvě až tři koruny na litr, odhalil audit, který ve firmě začal po srpnovém odvolání managementu a který zjistil i další pochybení. „Zásadní chyby v účetnictví, v nakládání s majetkem, porušování zákona o zadávání veřejných zakázek, předražené nákupy techniky,“ vyjmenoval náměstek hejtmana pro dopravu Libereckého kraje Jan Sviták (SLK).

Zpráva auditorů má zatím osmdesát stran. Odvolaný ředitel Petr Šén si ji chce nejdříve prostudovat. „My se domníváme, že jsme postupovali v souladu se zákonem a metodikou, protože jsme to vždycky projednávali s auditory. Trošičku mi to připadá jako hon na čarodějnice, úplně to nechápu,“ reagoval Šén.

Zároveň upozornil na to, že představenstvo společnosti každý měsíc kontrolovala dozorčí rada. „Dozorčí rada byla uváděna představenstvem v omyl. Nebyly jí poskytovány informace a i audit společnosti, který byl proveden, vykazoval zásadní pochybení,“ uvedl Sviták.

Liberecký kraj už nyní nastavuje nová pravidla, jak bude své organizace kontrolovat. Audit ještě není u konce, kompletní zprávu dostanou podle Svitáka radní a následně i zastupitelstvo v prosinci.

Kraj v srpnu odvolal šéfa Silnic LK

Kvůli dlouhodobé nespokojenosti a špatné komunikaci Liberecký kraj už v srpnu odvolal předsedu představenstva Petra Šéna a s ním skončil i místopředseda představenstva Josef Rechcígl. Odvolané vedení krajské firmy nejednalo podle Svitáka s péčí řádného hospodáře.

Vedením Silnic LK pověřil kraj krizové manažery Petra Šimoníka a Petra Správku. „Hospodaření firmy se podařilo stabilizovat, ze ztráty 53 milionů korun jsme se už dostali na minus 11 milionů korun. Věřím, že se do konce roku dostaneme do černých čísel. Zastavili jsme tendr na nákup nakladačů, firma na ně neměla peníze,“ dodal Sviták.

Vysoutěžit se už podle něj podařilo nového dodavatele pohonných hmot a díky tomu firma ušetří zhruba 1,4 milionu korun ročně. Ani zimní údržba silnic není podle Svitáka ohrožena, Silnice LK aktuálně své služby začínají nabízet i městům a obcím.