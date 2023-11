His Master's Voice je znovu slyšet. Obchod, kam chodili Beatles nebo Jackson, navazuje na stoletou historii

V Londýně znovu otevřel jeden z nejslavnějších obchodů s hudbou. Prodejna His Master's Voice na Oxford Street fungovala více než sto let. Před čtyřmi lety ale musela nuceně zavřít. Dnes se, i díky rostoucí popularitě vinylových desek, opět vrací k životu. Znovuotevření je do jisté míry vyjádřením důvěry v kamenné obchody a fyzické nosiče ve světě, který se ve velké míře přesouvá do on-line prostoru, hudbu nevyjímaje.