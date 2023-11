Jak by vypadal život v totalitním Irsku, líčí dystopický vítěz britské literární ceny

Píseň proroka je pátým románem Paula Lynche. Ocenění zvyšuje šanci, že se jeho dílo dostane i k českým čtenářům, v překladu zatím žádná z jeho próz dostupná není. Na své poslední knize prý pracoval čtyři roky a inspiroval se aktuálními událostmi, jako je válka v Sýrii a uprchlická krize.

„Snažil jsem se nahlédnout do moderního chaosu,“ uvedl Lynch v rozhovoru pro Bookerovu cenu. „Nepokoje v západních demokraciích. Problém Sýrie – rozpad celého národa, rozsah uprchlické krize a lhostejnost Západu.“

Matka proti totalitě

Píseň proroka označuje za pokus o hlubokou empatii. „Abychom lépe porozuměli, musíme problém nejprve sami zažít. Proto jsem se snažil prohloubit dystopii tím, že jsem do ní vnesl vysokou míru realismu. Chtěl jsem prohloubit čtenářův vhled do problému do té míry, aby na konci knihy tento problém nejen znal, ale aby ho i sám pocítil,“ vysvětlil.

Děj se odehrává v Dublinu. Začíná deštivého večera, kdy u dveří vědkyně a matky čtyř dětí Eilish Stackové zazvoní příslušníci irské tajné policie, kteří hledají jejího manžela. Vyprávění je sledováno ženinýma očima. Ve snaze udržet rodinu pohromadě se potýká s novým světem, z něhož se vytrácí demokracie. Irská vláda namísto toho směřuje k tyranii.

„Píseň proroka nás nutí (vymanit se) z naší nevšímavosti, zatímco sledujeme děsivý úděl ženy, která se snaží ochránit svou rodinu v Irsku upadajícím do totality,“ uvedla předsedkyně letošní poroty Esi Edugyanová. Soudí, že porotci „v těchto neklidných časech“ vybrali knihu s vizí, která „připomíná vše, co stojí za záchranu“.

Co fikce dokáže

Paul Lynch podotkl, že nemá rád, když se literatura využívá výhradně k politickým cílům, byť jako občan třeba s danými hodnotami souhlasí. Nicméně věří, že jeho román má „morální hodnotu“ a poslouží jako simulace událostí, které se právě teď někde ve světě odehrávají.

„Kniha se musela soustředit kolem Eilish, věnovat pozornost skrytému životu nezaznamenaných činů, neustále si klást otázku, kolik má jedinec možností jednat, když se ocitne v tak obrovském soukolí sil? V tomto ohledu považuji knihu spíše za metafyzickou než politickou. Jsme denně znecitlivěni tím, že podobné události vidíme v médiích, a tak jsem chtěl ukázat čtenáři, co fikce dokáže,“ dodal.

Získáním Bookerovy ceny se zařadil po bok předchozích držitelů, k nimž patří mimo jiné Salman Rushdie, Ian McEwan nebo Margaret Atwoodová. Ocenění je udělováno od roku 1969 a je určeno pro anglicky psané romány vydané ve Spojeném království a Irsku. Laureátovi náleží rovněž finanční odměna, aktuálně ve výši 50 tisíc liber (zhruba 1,4 milionu korun).