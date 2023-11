Jako režisér a herec mám větší možnost něco ovlivnit než jako politik, říká Jiří Mádl

Zmíněnou morální relativizaci vnímá do jisté míry u současných teenagerů. Nehodnotí ji jako negativní rys, daná je podle něho tím, do jaké doby se dnešní dospívající narodili a že některé věci jsou pro ně opravdu historií. „Každá generace si přinášela to svoje. Měla svoje zpěváky, herce, filmy, nějaké svoje kulturní znaky. A tahle generace je pro mě zajímavá tím, že je rozdrobená do různých vkusů, až na výjimky. Každý má to svoje a jako generace mají málo společných idolů,“ všímá si také.

Můžu ovlivnit víc než politik

On sám se idolem pro mnohé stal, když se objevil v roce 2004 v jedné z hlavních rolí komedie Snowboarďáci. Studoval tehdy biskupské gymnázium v Českých Budějovicích a už tenkrát se vyjadřoval k veřejnému dění, když jako gymnazista vyvěsil na budovu školy tibetskou vlajku.

Největší pozornosti z těchto jeho podobných aktivit se ale dostalo spotu „Přemluv bábu“, jehož cílem bylo před sněmovními volbami v roce 2010 apelovat na prarodiče, aby nedávali hlas levici, a také přitáhnout mladé lidi k zájmu o politické dění. Herec připouští, že veřejné vyjadřování názorů může být risk pro popularitu, taktizovat v tomto smyslu ale prý nikdy neuměl.

Stát se přímo politikem ovšem podle jeho slov není nic pro něj. „Teď mám větší možnost něco ovlivnit. Kdybych šel do jakékoliv veřejné funkce, pořád věřím, že tam můžou být někteří lepší, ale z pozice režiséra a herce můžu promlouvat na polích, kam třeba tyhle veřejné osobnosti promlouvat nemůžou,“ vysvětlil.