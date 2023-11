The Beatles s písní dotvořenou umělou inteligencí ovládli po 54 letech hitparádu

Now and Then je 18. písní The Beatles na první pozici britského žebříčku UK Singles Chart. Sedmnáctou byl song The Ballad of John and Yoko, která takto uspěla v roce 1969.

„Brouci“ překonali rekord Kate Bushové, která britský žebříček znovu ovládla loni po 44 letech, a to s písní Running Up That Hill z roku 1985. Ta si našla nové posluchače díky mysterióznímu seriálu Stranger Things z produkce streamovací služby Netflix. Předtím Bushová posluchače takto uhranula jako 19letá v roce 1978 svým debutovým singlem Wuthering Heights.