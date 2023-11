Díla Míly Fürstové zajímala královnu i Camerona. Nejtěžší zakázka ale byla ta pro Máchu

Máj poprvé vyšel ve stejném roce, kdy Mácha zemřel – 1836. Od té doby mnohokrát. Ilustracemi, případně typograficky se na vydáních stěžejního díla českého romantismu podíleli výtvarníci zvučných jmen, například Jan Zrzavý, Max Švabinský, Mikoláš Aleš či zástupci surrealismu Toyen a Jindřich Štyrský.

Úžas nad Máchou

Pro Mílu Fürstovou bylo ilustrování Máje prý zatím její nejtěžší zakázkou. Myslela si, že verše Karla Hynka Máchy ilustrovat nedovede. „Najednou jsem v básni nebyla schopna vidět jenom to černo, ale začaly se mi vybavovat úplně jiné asociace,“ popisuje v předmluvě k novému vydání zlomový okamžik, kdy si k Máji našla cestu.

„Přirovnala bych to k umělcově kresbě. Jako kdybych před sebou měla černé plátno a na něj nakreslím jednu malou hvězdu. Přestože člověk vidí v obraze na první pohled temnotu, hvězda z něj jasně září. Smysl Máje se mi v ten okamžik úplně proměnil.“

Máchova poezie v ní vzbuzovala úžas nad lyrickými pasážemi o přírodě a zároveň vnímala básníkův úžas nad životem a světem. Místa spojená s romantickým autorem, jako je hrad Bezděz či Máchovo jezero, tedy původně Velký rybník, použila jen jako opěrné body.

„Míla s nimi pracovala spíš popaměti a postupně si do Máchova světa promítala vlastní prožitky a dojmy. Erotický náboj Míla zobrazuje nejen ve vášnivé přitažlivosti a oslavě lásky mezi Vilémem a Jarmilou, ale intimní je pro ni celá příroda. Vzdává hold přírodě jako duchovnímu a fyzickému prostoru, prostředí pučení a pudovosti,“ napsala v předmluvě literární historička Iva Krejčová.

Erben i Žbirka

Máj není jedinou českou literární klasikou, kterou Fürstová ilustrovala. Obrazově doprovodila už idylickou Babičku od Boženy Němcové a také britský překlad Erbenovy baladické sbírky Kytice. Ilustrace z Babičky se dostaly i na poštovní známky.

„V životě je hodně důležité najít to, co nás opravdu baví, protože pak je tomu člověk schopen dát hodiny a hodiny práce. A v mé profesi se říká, že člověk musí mít odpracováno alespoň deset tisíc hodin, aby to někam vedlo,“ říká výtvarnice.

Na čas náročná je technika leptu, kterou svá díla tvoří. „Líbí se mi ta neuvěřitelná míra zručnosti a umění, která je v její tvorbě obsažená. Je cítit, kolik dřiny za tím je. A také lásky,“ prohlásil Phil Harvey, manažer kapely Coldplay, která si u Míly Fürstové objednala kresbu na přebal alba Ghost Stories z roku 2014.