Scapino se ve Zlíně přidal k mafii, baví ale jako za Molièra

Scapino patří k postavám commedie dell'arte. Jeho jméno odkazuje na italské slovo utíkat, protože se dovede vyvléct z jakékoliv situace. „Scapino lze tedy přeložit jako mistr útěků a kličkování. Výskyt postavy přímo v commedii dell'arte je datován do posledních let šestnáctého století,“ přiblížil původ postavy dramaturg zlínské inscenace Vladimír Fekar.

Současným divákům je mazaný taškář znám především díky komedii Scapinova šibalství od francouzského dramatika Molièra z druhé poloviny sedmnáctého století.

I ve zlínském nastudování jde Scapionovi každou chvíli o život, pokaždé se mu ale podaří vykroutit. „Sluha, který má na starosti řešení problémů těch mocných. A protože divák hned od začátku ví, jaké problémy ho čekají, baví se na cizím neštěstí,“ podotýká představitel Scapina Radovan Král.

Molièra by mafie nepřekvapila

Původní Molièrův příběh se odehrává v Neapoli, režisér zlínské adaptace Roman Groszmann hru zasadil do Chicaga třicátých let, do doby mafiánských gangů a bojů o moc. „Hledal jsem okolnosti, které by vytvořily základní zápletku, kdy se dva otcové rozhodnou násilně provdat nebo oženit své potomky. A v prostředí mafie to tak funguje,“ vysvětlil.

Podle dramaturga Vladimíra Fekara je převedení děje do prostředí mafie jen posílením toho, na čem Molière příběh své hry postavil. „Molière buduje zápletku hry na dominanci otců a důležitosti sňatku pro rodinu. Každá mafie má svého bosse, kápa, dona či padreho a jednotlivé gangy se označují jako rodiny. A jsou ve světě i mafie, například kalábrijská 'Ndrangheta, pro které je rodinné pouto základní podmínkou jejího fungování. Proto nám spojení Molièra s mafií přišlo docela přirozené,“ uvedl.