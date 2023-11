Na úspěch filmu S láskou Vincent navazuje Jagna. Polská venkovanka z 19. století doplácí na patriarchát

„Dvojí standard pro ženy a muže ve vesnici je forma šikany. Stejný problém pociťujeme i dnes, vlivem sociálních sítí se znovu rozšiřuje. Možná to není přímé násilí, jaké páchali sedláci v devatenáctém století, ale cítím to tak, že stejná míra násilí je páchaná na ženách psychologicky,“ podotýká režisér.

Do Jagny se zamiluje starý a bohatý sedlák, dívce ale do oka padne sedlákův syn. Jenže v zemi silně ovlivněné hodnotami rodiny, víry a tradice se lásce nepřeje a Jagna se stane katalyzátorem dramatických událostí.

„To, co mě opravdu přitahovalo k myšlence adaptace tohoto románu, byla právě Jagna,“ říká. „Jako žena jsem byla také mnohokrát v životě nespravedlivě obviněna. S Jagnou jsem se opravdu ztotožnila, opravdu jsem s ní soucítila. Nejdřív jí závidí a nechápou ji, pak s ní špatně zacházejí a stydí se za ni a nakonec ji ostrakizují – za to, že je hezká, že je zasněná, že je vášnivá, a hlavně za to, že zpochybňuje patriarchát, za kterým stojí i církev. Jako by mě volala. A tento film je odpovědí na její volání.“

Záběry s herci se měnily v obrazy z devatenáctého století

Audioknihu Jagna prý poslouchala při přípravě předchozího filmu S láskou Vincent. I tentokrát se tvůrci rozhodli využít techniku animované malby. Van Goghovy obrazy vystřídala inspirace obrazy polských malířů konce devatenáctého století. Nejprve ale vznikly záběry s reálnými herci, ty pak posloužily jako základ pro animační techniku rotoskopie, tedy překreslování filmového pásu.

Na výsledném snímku pracovala stovka malířů, vzniklo přes čtyřicet tisíc maleb. Použita byla také počítačová animace. „Točili jsme před zeleným plátnem, pak jsme záběry skládali dohromady s naší vlastní uměleckou prací – 2D a 3D animacemi pro efekt měnícího se počasí nebo třeba animacemi zvířat,“ popisuje Hugh Welchman.