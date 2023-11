V seriálu Simpsonovi se časy změnily. Homer přestal škrtit Barta

V epizodě McMansion & Wife, kterou televize v originále odvysílala 22. října, se Homer potkává s novým sousedem. Ten při podání rukou prohlásí, že otec Simpson má „docela stisk“. „Vidíš, Marge, škrcení toho kluka se vyplatilo,“ zavtipkuje Homer směrem ke své ženě. „Dělám si legraci, to už nedělám,“ dodá. „Časy se změnily,“ vysvětlí.

Krk svého syna uměl Homer Simpson stisknout tak, že Bartovi vylézaly oči z důlků. Součástí jeho výchovy bylo škrcení od začátku Simpsonových, jejichž příběhy diváci sledují od roku 1989, což z nich dělá nejdéle vysílaný animovaný televizní seriál. Naposledy po této výchovné metodě sáhl Homer během jednatřicáté sezony, uváděné v letech 2019 a 2020.

K poznání, že by s tím mohl přestat, dospěl podle deníku The Guardian mnohem dříve, teď jen na své rozhodnutí poukázal. Odstranění ikonického gagu vyvolalo různé reakce: od žehrání na tvůrce, kteří upravují scénáře, aby humor více zohledňoval očekávání generace sněhových vloček, po souhlas, že spíš než jako vtip by se tato scéna dala už dávno pokládat za bagatelizování problému zneužívání dětí.

Přežitý gag?

Podle deníku The Guardian se stále opakující gag přežil, navíc se do seriálu nikdy úplně nehodil. „Simpsonovi byli nefunkční rodina a často se mezi sebou hádali, ale spojovala je pevná a trvalá láska. Přesto se jednalo o milující rodinu, kde otec svého syna běžně trestal škrcením,“ píše novinář Stuart Heritage.

Násilí mezi dětmi a rodiči se věnovala jedna celá epizoda dvaadvacáté série s názvem Love is a Many Strangled Thing (v českém znění Mnoho tváří lásky). Na kurzu otcovství, kam ho přiměla chodit Marge, se Homer prořekne, že vůči svému nezletilému synovi uplatňuje násilí. Doktora takové zjištění šokuje a napravuje Homera terapiemi, při nichž ho nechá škrtit, aby poznal pocit, jaké to je být „malý a vyděšený“.

I just found out that, after over 30 years, The Simpsons has finally retired their long-running gag of Homer strangling Bart.



Took them long enough lmao pic.twitter.com/JuHyNu1eiK — Simon A. (Baby Lamb Creations) (@BabyLamb5) November 2, 2023

Traumatizovaný Homer není schopný svého syna dál trestat, jakmile si to Bart uvědomí, stane se z něj neřízená střela. Následující společná terapie má otcovsko-synovský vztah vylepšit mimo jiné naaranžováním situace, kdy se od Barta čeká, že zachrání Homera před oběšením na stromě.

Stereotypy museli řešit i Apu a doktor Dlaha

V posledních letech se časy ve Springfieldu mění nejen pro využití Homerova pevného stisku. Tvůrci sklidili například kritiku za zobrazování negativních stereotypů spojených s indoamerickou menšinou.

Kvůli postavě indického přistěhovalce, majitele obchodu Apua Nahasapímapetilona, vznikl dokonce dokument The Problem with Apu (Problém s Apuem), který se snaží poukázat na to, jak fiktivní postava ovlivnila vnímání lidí indického a jihoasijského původu.

Herec Hank Azaria, jenž Apuovi propůjčoval hlas karikující angličtinu s indickým přízvukem, se rozhodl postavu přestat dabovat. „Jakmile jsem si uvědomil, že takto (urážlivě) je tato postava vnímána, nechtěl jsem se na ni dále podílet,“ vysvětlil své rozhodnutí.

Tvůrci Simpsonových na kontroverze kolem Apua reagovali epizodou No Good Read Goes Unpunished (Čtení pro mě není), kde Marge čte Líze svou oblíbenou knížku z dětství, ale původní text upravuje, aby ho zbavila rasistických stereotypů. „Něco, co začalo před desítkami let a bylo to oceňováno a neškodné, je nyní politicky nekorektní. Co se dá dělat?“ komentuje to Líza. Na jejím nočním stolku přitom stojí zarámovaná fotka Apua.

Přesto před třemi lety tvůrci Simpsonových oznámili, že změní obsazení postav jiných etnik, pokud je namlouvali herci bílé pleti. Týkalo se to Homerova kolegy z jaderné elektrárny Carla Carlsona, policisty Loua či doktora Dlahy. Dabér springfieldského lékaře Harry Shearer změnu dabérů z pohledu své profese kritizoval. „Mám velmi jednoduchý názor na herectví. Úkolem herce je hrát někoho, kým není,“ uvedl.