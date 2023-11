Ventolin se přidal k Ametystu a ostří reality zakrojilo bábovku

Vydání alba doprovodil singl Ostří reality. „Buď jdete na ostří nože, rovně, nebo spadnete někam, kam nechcete. Musíte se pořád rozhodovat. Je to každodenní morální rozhodování. Skrze sebe a vnímání okolí zkoumám, o co v realitě jde, a texty jsou průzkumem skrze tyto rezonance vnitřního a vnějšího,“ říká Levínská. Dodává, že inspirací jsou jí haiku, tedy lyrická forma známá z japonské poezie, většinou s přírodní tematikou.

„Spíš než o ezoteriku jde v textech o spiritualitu. To se hodně míchá. Ezo je dneska pop, ale spiritualita je v pozadí. Ametyst s tím nemá zase tak moc společného, to je prostě jméno,“ upřesnila autorka textů Markéta Levínská.

„Vznikli jsme tak, že Štěpán na jedné oslavě říkal, že se mu stýská, že by si chtěl zahrát, a protože bylo zrovna nějaké covidové okýnko, tak jsme si řekli, že to zkusíme. Markéta dostala za úkol, ať něco napíše, když pořád píše ty své básničky. Přinesla deset textů, se kterými jsme tu dělali různé pokusy, a zdálo se nám to dobré,“ přibližuje Ventolin společné začátky Ametystu.

Bábovku ve mně vidí filmaři, říká Ventolin

V ekothrillerovém videoklipu k singlu naruší vzpoura přírody pohodu s křížovkou a zahrádkařením. A nechybí ani bábovka, která si „zahrála“ už ve Ventolinově klipu Disco Science. Sladké pečivo nicméně nemá být leitmotivem, kterým by přímo on chtěl něco konkrétního sdělit.

„Mně to vždycky ti filmaři do videoklipu strčí, oni to ve mně vidí. Já jsem si o to nikdy neřekl. Na druhou stranu je pravda, že když jsme s Petrem Markem natáčeli videoklip Karate, tak jsem si s sebou vzal makový závin, protože ho mám rád. A on, jak ho viděl, tak usoudil, že ten makový závin bude akční hrdina, který všechno vyřeší,“ říká.

Bábovka také evokuje domáckost a princip „do it yourself“ je přiznaný ve Ventolinově tvorbě i v tvorbě Ametystu. Koneckonců album Soft Freezy Dolce vznikalo v kuchyni, než se hudebníci i s ohledem na sousedy přesunuli do zkušebny.