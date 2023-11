Česko stojí na rozcestí, připomíná ředitel queer filmového festivalu Mezipatra

Za očekávané snímky označují pořadatelé také například francouzské melodrama Míjení. Harmonii na první dojem spokojeného páru naruší setkání se sympatickou Agathe v podání Adele Exarchopoulosové. Tato francouzská herečka zaujala v Cannes oceněném lesbickém dramatu Život Adèle. Po uvedení v Locarnu se na Mezipatra dostává brazilské Pravidlo 34, jehož hlavní hrdinka je ve dne obhájkyní obětí domácího násilí a v noci nabízí své tělo přes webkameru.

Dokumentární část programu se letos věnuje tématu sexuálního průmyslu. „Pozval bych třeba na film Kokomo City, který vypráví příběhy sexuálních pracovnic v Atlantě a v New Yorku. Ten film by se klidně mohl jmenovat Bez servítek, protože ony si rozhodně žádné servítky neberou a popisují svůj život trans pracovnic v sex byznyse takový, jaký je. Je to opravdu jízda,“ zmiňuje Bicek.

Mezipatra dále připravila soutěž krátkých filmů nebo doprovodný program se zaměřením na queer filmový průmysl. „Bavit se budeme třeba o distribuci queer filmů nebo o vyobrazení postav s postižením v queer snímcích,“ doplnil ředitel.