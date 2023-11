Podstupovali plastiky, aby se stali jednou bytostí. Umělecká osobnost P-Orridge radikálně zpochybňovala gender

Genesis Breyer P-Orridge výrazně ovlivnili alternativní subkulturu posledního půlstoletí a dokázali se vysvobodit z genderových škatulek. Výraznou – dnešním pohledem nebinární – osobnost výtvarné i hudební scény představuje výstava v pražském Centru současného umění DOX. Název It Is A Paintful Thing To Be Alone: We Are But One odkazuje k asi nejznámějšímu dílu umělce, kdy se s manželkou pomocí estetických i chirurgických úprav snažili docílit totožného vzezření.