Pro Ukrajinu zpívali s Bonem i Sheeranem. V roce 2024 zahrajeme na Krymu, věří kapela Antytila

Loni v květnu například vystupoval na nástupišti kyjevského metra, využívaného tehdy jako kryt. Spolu se zpěvákem Bonem a kytaristou The Edgem z U2.

Koncertovat do Evropy se Antytila vrátila po vystoupeních ve Spojených státech a Kanadě. „Shromáždili jsme půl milionu dolarů, které jsme předali desetitisícům ukrajinských obránců. Už dlouho spolupracujeme s ukrajinskou armádou a víme, že vojáci potřebují vybavení za miliony dolarů,“ uvedl frontman Taras Topolja.

Video of Антитіла - Фортеця Бахмут / Official video

Ukrajinští muzikanti se připojili k obraně hned v počátku ruské invaze do jejich země. „Prostě jsme nechali nástroje doma a vzali do ruky zbraně, nic více. V Charkovské oblasti jsme několikrát čelili smrti, a víte co, potom si člověk života obzvlášť váží,“ říká Topolja. Z armády byl propuštěn, aby mohl obranu Ukrajiny podpořit jako umělec.

Mysleli jsme, že běžíme na sto metrů, ale je to běh na dlouhou trať

„Náš velitel, generál Zalužnyj, vydal rozkaz, na základě kterého nás uvolnili, a začali jsme koncertovat,“ upřesnil Topolja. Poznamenává, že vnímá postupnou změnu nálady ve společnosti.

„Nejdříve jsme měli častokrát pocit, že běžíme sto metrů, ale teď vidíme, že je to běh na dlouhou trať. To ovlivňuje všechno, co člověk dělá. V průběhu několika prvních měsíců nám dny připadaly dlouhé jako měsíc, protože se toho tolik dělo, ale v současné době občas síly chybí,“ přiznává.

Frontmanova rodina po napadení Ukrajiny odjela do zahraničí, vrátila se ale do Kyjeva – i proto, aby mohli být všichni pohromadě. „I když to zní podivně, děti si zvykly na život s ostřelováním, ale člověk už je taková bytost, že si zvykne na všechno. Pořád si uvědomujeme, že každou chvíli může přilítnout raketa, vědomí nebezpečí v nás pořád je,“ přibližuje Topolja momentální život nejen svůj a svých nejbližších.

V benefičním koncertování na pomoc Ukrajině pokračuje Antytila do konce roku v Evropě i v Austrálii. Už nyní jsou v prodeji lístky na závěr turné 23. srpna 2024 v Jaltě. Koncert ve městě na Krymu okupovaném Rusy oznámila Antytila bezprostředně po ruské invazi. „Teď si uvědomuji, že to bylo spíše symbolické, ale nechci být pesimistou, válka se prodlužuje, ale možná skončí ještě letos,“ přeje si Topolja.