Jak se mění svět, ukážou na Ji.hlavě únosci rukojmí, Havel i jeden z bratří Mašínů

„Pokud bychom se podívali na program Ji.hlavy skrze témata uváděných filmů, vidíme snímky zachycující různé podoby práce, filmy tematizující stárnutí a zkoumající často nefunkční mezilidské vztahy, invazi technologií do našich všedních životů i politická témata ovlivňující životy milionů lidí v různých částech světa,“ shrnul ředitel festivalu Marek Hovorka.

Oslabení demokracie, deep fake a čínské textilky

Například Modlitba za Armagedon zachycuje, jak oslabují demokratické mechanismy ve Spojených státech amerických, ať jde o vlivné náboženské skupiny, nebo populární televizní pastory. Observační dokument Mládí (jaro) sleduje teenagery pracující v jedné z mnoha čínských textilek vyrábějící „fast fashion“ pro evropské oděvní řetězce.

V americkém dokumentu Jiné tělo vysokoškolská studentka objeví, že její portrétní fotografie byly zneužity v pornografickém filmu vytvořeném metodou deep fake. Snímek Blix Not Bombs nabídne portrét diplomata Hanse Blixe, jenž byl do roku 2003 inspektorem OSN pro mezinárodní kontrolu zbraní, angažoval se mimo jiné i v kauze, zda Irák vyrábí zbraně hromadného ničení.

Slovenská dokumentární mozaika Třetí konec hole představí čtyři příběhy z romských osad na Slovensku. Jejich protagonisté nezapadají – z důvodu sexuální orientace, náboženské víry nebo tělesného postižení – do profilu majoritní společnosti, ale ani do své vlastní komunity. Téměř detektivní snímek Odstrašující příklad zachycuje příběh rumunského seniora Constantina, který pracoval čtvrtstoletí v Turecku – a po návratu do vlasti zjistil, že je formálně považován za mrtvého.