Rád zkouším nové věci, zmiňuje Jiří Korn. Do StarDance by nešel, ale stepuje v Andělovi Páně

Breakdance předváděl i v pořadu Československé televize Možná přijde i kouzelník, pro diváky je spojený ovšem spíše se stepem. První stepařské kroky se jako dítě učil díky známostem své matky u baletních tanečníků. Opravdu tomuto druhu tance propadl, když v kině viděl muzikál Zpívání v dešti. „U nás nikdo v podstatě pořádně nestepoval, bylo obtížné najít někoho, kdo by vás to naučil,“ říká.

„Neuměl jsem ani kotoul, jak mi sdělili. Chodili jsme denně, půl roku jsme zkoušeli, dokonce jsem skákal už i salta. V tělocvičně to jde docela fajn, tam máte měkkou podlahu, ale potom přijdete na jeviště, tam máte světlo a tmu a najednou jste v černé díře a máte skočit salto dozadu. Překvapilo mě, že to asi nebude jednoduché,“ popisuje Korn.

Vnášet do českého mainstreamu něco nového se Jiří Korn snažil často. Sám říká, že je to i tím, jaké lidi během života potkává. Třeba když se v osmdesátých letech začal učit breakdance. Trénoval s gymnasty.

Propojit zpívání s pohybem mu přišlo přirozené i později, když už sám vystupoval. Je si ale prý vědom nedostatků daných částečně tím, že na rozdíl třeba od porevoluční generace byly možnosti se některé věci pořádně naučit omezené. „Když tancujete odmalička jako Fred Astaire, pak to dokážete dotáhnout k dokonalosti. Já na to neměl čas, vždycky jsem s tím začal nějak pozdě a musel jsem to dohánět jinými věcmi,“ uvedl.

Inspirativní mladá generace

Třeba společenský tanec ho netáhne, na nabídku ze StarDance by nekývnul. Ani jako účastník, ani jako porotce. Do jiných věcí se ale pouští. „Naposledy jsem zkoušel jezdit na jednokolce. Dalo mi to zpočátku zabrat, docela jsem si namlátil, ale už na tom jezdím,“ prozradil.

Pokračuje také ve spolupráci s mladou uměleckou generací. Před čtyřmi lety natočil singl Tygrovanej sprej s hudebníkem 7krát3. „Mladá generace prostě půjde dopředu. Bude to samozřejmě trošku jiný, ale vždycky se z toho oddělí to dobré, vždycky to zůstane trošku v povědomí každého,“ míní.

S o generace mladšími kolegy se potkává nejnověji v muzikálu Anděl Páně, který nastudovalo pražské Hudební divadlo Karlín podle divácky oblíbené televizní pohádky. Korn v inscenace hraje Pánaboha – a i v této roli stepuje.