Půlstoletí opery v Sydney. Prvním publikem byli dělníci a na Schwarzeneggera se tu bučelo

Dojem ještě umocňuje okolní prostředí, opera totiž stojí na samém konci výběžku Bennelong, v sousedství botanické zahrady, která vytváří zelené pozadí bílých mušlovitých skořepin. Záliv přístavu dodává modrou horizontálu.

Architekt odešel uprostřed stavby

Základní kámen stavby byl položen v březnu 1959. Pracovalo na ní deset tisíc dělníků, hotovo mělo být do čtyř let. Samotná konstrukce skořepin se ukázala jako největší konstrukční problém. Proto Utzon nízké tvary pozměnil tak, že se žebra skořepin mohla sestavit z prefabrikátů. Ale sloupy, na kterých spočívalo pódium, nemohly unést tíži nově navržené střešní konstrukce. Musely být proto odstřeleny a nahrazeny většími.

U dokončení stavby Utzon nebyl, v roce 1966 byl odvolán po hádkách s australskými politiky kvůli rostoucím nákladům a prodlužovaným termínům. Austrálii opustil ve zlém, zapřísahal se, že se k protinožcům už nikdy nevrátí.

Vizionářský návrh mu otevřel brány k dalším mezinárodním projektům, byť zakázku podobného významu již nikdy nedostal. V následujících letech realizoval třeba stavbu íránské centrální banky v Teheránu či parlamentní budovy v Kuvajtu, kde mohl zúročit svůj dlouholetý zájem o islámskou architekturu.

A vrátil se i do Sydney poté, co byl v devadesátých let přizván k plánovaným úpravám opery. „Utzon dokázal, že v architektuře může být dosaženo nádherného a zdánlivě nemožného cíle,“ stálo v odůvodnění Pritzkerovy ceny, považované za ekvivalent Nobelovy ceny v architektuře, kterou Utzon obdržel v roce 2003. Když o dalších pět let později zemřel, opera se na hodinu ponořila do tmy, vedení tak uctilo památku jejího autora.