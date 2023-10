Nejsme McDonald's, zdůvodňují Highly Suspect, proč experimentují

Highly Suspect hrají od roku 2009. Prvních pár let spíše jako undergroundová kuriozita, do mainstreamového povědomí je definitivně dostalo plnohodnotné debutové album Mister Asylum. Jejich styl je směsí drsných kytar, syntezátorů, piana i hiphopové produkce. Potřeba experimentovat podle bubeníka Ryana Meyera vyšla jako podnět od hlavního zpěváka Johnnyho Stevense.

„Není těžké si zvyknout na určité standardy ohledně konkrétní značky. Když používáte Kleenex nebo chodíte do McDonald's, tak víte, co můžete očekávat. Jako umělec nebo kapela ale musíte neustále posouvat hranice a zkoušet nové věci. A to je přístup, který může u fanoušků často drhnout. Přesto doufáme, že přijmou, že se bavíme o umění. Nejsme přece korporát, který stojí na týmu inženýrů. My jsme zkrátka lidé, co se zabývají uměním,“ podotýká Meyer.

Citové vazby

Fanouškům naposledy loni předložili nahrávku The Midnight Demon Club. Stejně jako skladby z předchozí MCID ale naživo příliš často nehrají.

„Pro Johna je zkrátka těžké některé z těch nových zpívat. Skladby píše od srdce. Některé z nich jsou o lidech, kteří jsou stále v jeho životě, a je to pro něj těžké,“ vysvětluje Ryan Meyer. Právě silné osobní emoce jsou podle něho tím, čím se písně Highly Suspect odlišují od „generických písní o nějaké generické osobě“, za nimiž stojí týmy autorů. Byť může jít o píseň dobrou.

„Na Johnnyho tvorbě se lidem líbí právě existence citové vazby, která je hmatatelná, kterou můžete skutečně cítit,“ míní. A dodal: „Naše třetí a čtvrté album dopadlo nejlépe, jak v dané době mohlo. Metodou pokusu a omylu jsme ale zjistili, že k nim ve skupině nemáme stejnou náklonnost jako k prvním dvěma deskám.“

Zeptejte se Radiohead

Publikum také očekává, že od Highly Suspect uslyší singl My Name Is Human, nominovaný cenami Grammy na nejlepší rockovou píseň roku 2016. Ani poslech tohoto svého hitu kapela fanouškům ne vždy dopřeje.

„Mně osobně se neomrzela žádná z našich písniček. Jenže nejsem v kapele sám. Hrajeme zkrátka to, co dává největší smysl. Kolik let Radiohead nehráli skladbu Creep? A proč? Vždyť jde stále o jejich úplně největší hit. Zeptejte se jich na to,“ radí Meyer všem, jimž My Name Is Human v koncertním repertoáru chybí.