U soudu se pitvá podezřelá smrt i manželství. Začíná filmový projekt Tady Vary

Akce má podle organizátorů za cíl podpořit filmy, aby se jejich uvádění stalo „zase trochu větší událostí“. Jednotlivá uvedení tak doprovodí červené koberce, společné úvody přenášené do všech kin i setkání s tvůrci po filmu na debatách formou videopřenosu. „Je dost možné, že v blízké budoucnosti uvidíme i autory, kteří dokážou na tuto přehlídku přijet,“ říká výkonný ředitel MFF Karlovy Vary Kryštof Mucha.

Prvním filmem přehlídky bude drama Anatomie pádu, které letos vyhrálo festival v Cannes. Německá herečka Sandra Hüllerová v něm ztvárnila spisovatelku, která se stane podezřelou z vraždy svého manžela, jehož úmrtí ale mohlo stejně tak být nešťastnou náhodou nebo sebevraždou. V ostře sledovaném soudním procesu se tak začne pitvat nejen samotný incident, ale i turbulentní vztah mezi dvěma partnery.

„Ten film vyniká naprosto přesným scénářem, kdy máte pocit, že sledujete něco, co sami ze života znáte. Film přesně pojmenovává hned několik rovin. Do jaké míry je intimní život a vztah přenositelný do slov řečených u soudu,“ říká šéf distribuční společnosti Aerofilms Ivo Andrle. V rámci úvodu pozdraví diváky sama Hüllerová.