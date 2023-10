Co si myslí divocí koně a jak se ostříhat na holuba. Zvířecí zpravodajství dává hlas ostravské fauně

Výstava přináší také reportáže ze života městských koček, rysích a vlčích hlídek, zprávy o zvířatech bez domova i z vyloučených lokalit.

Kurátoři v jedné části výstavy pohled také obrátili – přinášejí i zprávu o tom, jak zvířata pozorují lidi. „Kdyby člověk vstoupil do redakce zvířecího pozorování, co by se o sobě dozvěděl,“ nastiňuje Koťátková.

Návštěvníci si mohou projít výstavu ve zvířecím obleku a vzít klidně na výstavu i svého domácího mazlíčka, výstava je uzpůsobená tak, aby si ji mohli prohlédnout psi, kočky nebo fretky. Pořídit si tu navíc mohou háčkované oblečky od umělkyně Lívie Škutové.