Nechtěl ustoupit StB a inspiroval filmaře. Pražského Maigreta připomene dokument

Přezdívku podle hrdinů detektivních románů Georgese Simenona dali Karlu Kalivodovi novináři. „Mělo to docela logiku, protože když si vezmete, jaké v té době měli dostupné technologie, tak pořád vítězil notýsek, tužka a otevřená mysl a hlavně to pověstné štěstí. To, co kriminalisté tenkrát objasnili, si museli tvrdě odšlapat,“ podotýká ředitel Muzea Police ČR Radek Galaš.

K policii nastoupil Karel Kalivoda po druhé světové válce. Od padesátých do poloviny sedmdesátých let byl přítomen u vyšetřování největších případů. Stal se náčelníkem pražské a později české kriminální služby.

„V podstatě u nás nebyl větší kriminální případ, na kterém by se nepodílel,“ podotkl režisér dokumentu David Slabý. K neznámějším patří vyřešení vraždy Herty Černínové. V souvislosti s tímto případem kriminalisté znovuotevřeli tehdy dvacet let starý spis vraždy Otýlie Vranské, jejíž tělo se našlo rozčtvrcené v kufrech. Mord zůstává dodnes neobjasněný, byť letos ředitel policejního muzea Radek Galaš zveřejnil pravděpodobnou verzi tehdejších událostí.