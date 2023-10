Sněhurce věnoval 83 minut, kačera Donalda nechal karikovat nacisty. Před sto lety začal Disney vyprávět příběhy

Výsadní postavení má mezi Disneyho hrdiny Sněhurka. Studio se rychle přeměnilo v továrnu na filmy a Walt Disney chtěl příležitost naplno využít. Po krátkých groteskách tak uvedl v roce 1937 celovečerní příběh Sněhurka a sedm trpaslíků.

Komerční trhák se stopáží osmdesát tři minut byl zároveň milníkem v kinematografii – šlo o vůbec první celovečerní animovaný film. Disneyho muzeum uvádí, že každý vyrobený metr snímku stál Walta sto dolarů a natáčení pomocí nového systému kamer dobový reportér označil za „úžasný stroj, který by zmátl i Einsteina“. Nadšením z novátorství nešetřila ani filmová akademie, která Disneyho společnosti udělila prvního z řady Oscarů.

Začala éra, během níž se i s velkým přispěním Walta Disneyho stal kreslený film jedním z výrazů amerického moderního umění. Podle historika animace Johna Canemakera znamenaly Disneym vytvořené animované postavy ve filmovém průmyslu revoluci.

„Během velice krátké doby, pouhého jednoho desetiletí, Disney udal směr pro animaci dvacátého století a vliv má i v současné době. Bez jeho osobité tvorby by nevznikl film Toy Story: Příběh hraček, ani Pixar, ani žádná další studia, ve kterých se rodí příběhy i hrdinové, kteří fascinují diváky už dlouhé roky,“ uvedl.

Kačer Donald ve službách propagandy

Když v roce 1941 vstoupily Spojené státy do druhé světové války, Disney se tentokrát do armády nepřihlásil. Na čí straně světového konfliktu stojí, se rozhodl dát najevo zapojením do propagandy. Do boje vyslal svou tehdejší největší filmovou hvězdu – kačera Donalda.

V krátkém filmu Der Fuehrer's Face (Führerův obličej) karikoval hajlující nacisty a jejich ideologii. Kačer Donald má v bytě Hitlerův portrét, nábytek oblepený hákovými kříži a pracuje horečnatě v muniční továrně – což se ukáže jako zlý sen. Nakonec se probudí s vděčností, že je „občanem Spojených států amerických“.