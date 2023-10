Zesnula herečka Suzane Somersová, známá ze sitcomu Krok za krokem

Komediální seriál Krok za krokem se vysílal v devadesátých letech ve Spojených státech i na českých obrazovkách. Humorné situace byly postaveny na soužití kadeřnice Carol a majitele stavební firmy Franka (Patrick Duffy), kteří začínají nový život s dětmi z předchozích vztahů. K rodině patří také trochu zabedněný bratranec Cody.

Jako komediální herečku Suzanne Somersovou připomínají i americká média. Zmiňují populární sitcom ze sedmdesátých let Three's Company. Odehrává se v Santa Monice, kde sekretářka Chrissy (tu hraje Suzanne Somersová) sdílí být se svou kamarádkou a také dalším spolubydlícím, který předstírá, že je gay, protože domácí by jinak nesezdanému mladíkovi v podnájmu se svobodnými dívkami bydlet nedovolili.

Somersová byla podle listu The New York Times ze seriálu vyhozena poté, co se dožadovala stejné výše platu, jako měl její herecký kolega John Ritter, představitel spolubydlícího.