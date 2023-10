Startuje dvanáctý ročník taneční soutěže StarDance

Všechny večery se živě přenáší z Křižíkova pavilonu na pražském holešovickém výstavišti. Právě tam se StarDance odehrává. Taneční páry trénovaly od konce července ve zkušebnách na Kavčích horách. Na místo přenosu se soutěžící poprvé podívali až tento týden.

„Na mě to nepůsobí tak velkolepě, jak jsem si myslela. Ale je fakt, že jsme ještě neviděli celý light desing, hudbu, oblečení. Ale vypadá to trošku jak v obýváku,“ popsala své pocity herečka Ivana Chýlková.

„Skvělé, já jsem tady deset let nebyl. Nepomyslel jsem si, že se mi to ještě přihodí, strašně se těším, až sejdeme z těch schodů, to mám hrozně rád, to je hrozně fajn,“ řekl její taneční partner Jan Tománek.

Účinkující museli na první soutěžní večer vše poctivě nacvičit. „Samozřejmě to člověku přidá trošku nervozity v tom, že dostáváme pokyny, kde co je, a kam máme chodit. Říkám si, to si nemůžu zapamatovat, a ještě k tomu přidat tanec,“ řekl se smíchem kajakář Vavřinec Hradilek. „Trošku jsem nervózní z toho, že zatím nejsem nervózní,“ poznamenala tanečnice Kateřina Bartuněk Hrstková.

„Jsem rozpačitý, protože tady stále bloudím. Teď jsem byl v cateringu a netrefil jsem zpátky. Mám problém s orientací a je tady na mě horko,“ přiznal se herec David Prachař. Všech deset párů, podrobnosti o soutěži a další zajímavosti najdou diváci na webu České televize.