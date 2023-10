Přivodí šílenství i smrt, věřilo se o skleněné harmonice. Skládal pro ni i Mozart

Skleněná harmonika působí jako vylepšená verze hry na skleničky naplněné vodou. Má podobu psacího stolu, v němž je uložena železná hřídel s různě velikými skleněnými miskami. Hudebník sedí a šlapadlem jako na šicím stroji roztáčí hřídel. Mokrými prsty pak na hranách otáčejících se misek vyluzuje tóny podobně, jako se děje právě při hře na skleničky.

„Je to dost tvrdé, není to jako struna na houslích. Musíte hodně přitlačit, abyste vytvořili zvuk. Předtím, než začnu hrát, je velmi důležité umýt si ruce a ‚odřít‘ je drobnými kamínky. Protože každý má na kůži přirozený maz, musí se umýt, jinak by to dobře nefungovalo,“ popisuje rakouská hudebnice Christa Schönfeldingerová, která patří k nepočetným současným hráčkám na skleněnou harmoniku.

V doprovodu Filharmonie Brno na ni tento týden odehrála tři skladby na festivalu Moravský podzim. „Byla to výzva, protože ten nástroj zní celkem jemně. Musíme být potichu a naslouchat. Vydává totiž tichý a éterický zvuk, musíme najít shodu, abych se na něj dobře napojili,“ dodal dirigent Jonathan Cohen.

Pozor na hypnózu a noční melancholii

Hrou na různé skleněné nástroje se lidé bavili už ve starověké Číně a Persii. Vynálezce skleněné harmoniky Benjamina Franklina ostatně inspiroval zvuk vyluzovaný navlhčenými prsty po kraji sklenic, tato produkce ho okouzlila při diplomatickém pobytu v Londýně. Sestrojením nového hudebního nástroje ale nechtěl jen vylepšit hru na skleničky, chtěl hrát akordy a živé melodie.

V roce 1761 tak vznikla „armonika“ – s názvem odvozeným od italského výrazu pro harmonii, později nazývaná skleněná harmonika. Franklin ji vozil s sebou a hrál na ni oblíbené skotské písně i autorské skladby.

Harmonice se přezdívalo andělské varhany, všem ale netypický, podmanivý zvuk nelahodil. Vedl ke konspiracím, jež intenzivní vibrace harmoniky označovaly za zdraví, dokonce životu nebezpečné. Mělo se za to, že olovo z křišťálových misek se vstřebává do prstů a způsobuje tak nemoci. Někteří hráči si stěžovali na svalové křeče, nervozitu a závratě. Německý dramatik a muzikolog Friedrich Rochlitz například doporučoval vyvarovat se hraní pozdě v noci, protože „duch je skrze noční ticho a příšeří náchylnější k melancholii víc než kdy jindy“.