„Vlakem můžete kamkoliv.“ I podle Návodu k použití železnice od Jaroslava Rudiše

Rudiš se už odmalička chtěl stát železničářem, stejně jako jeho dědeček. Kvůli zhoršenému zraku ale – na rozdíl od bratrance-strojvedoucího nebo strýce, který sloužil jako přednosta stanice – v rodinné tradici pokračovat nemohl, a tak o železnici alespoň píše.

„Fascinuje mě to propojení, že jste toho součástí. Když nastoupíte do vlaku, stáváte se součástí úžasného vesmíru železnice. Vlakem můžete dojet kamkoliv,“ vysvětluje literát, proč ho koleje tak zajímají.

Ve vlaku část svých děl navíc napsal. Nejnovější Návod k použití železnice stojí na pomezí životopisu a cestovního průvodce. Literární bedekr představuje místa ve střední Evropě, propojená nejen železnicí, ale i autorovými zážitky. Vyprávění o dějinách prokládá historkami z cest z Palerma až do Laponska, nočním vlakem z Kyjeva do Lvova, ale i lokálkou z Českého ráje do Jedlové.

„Děje se v Německu nebo v Rakousku, že když ji lidé začnou číst, mají chuť nastoupit do vlaku – a skutečně to udělají a s tou knížkou cestují,“ podotýká Rudiš. Ti čeští mohou zvolit i audioverzi, kterou načetl sám autor. „Vnáší do toho svou reflexi zážitků, emocí. Přidá slovo, lehce změní slovosled – a vzniká svébytný umělecký artefakt,“ dodává režisér nahrávky Michal Bureš.