Nejvíc se obávám izolace Ruska, říká ruská spisovatelka Guzel Jachina

V nejnovějším titulu Vlak do Samarkandu se vrací ke katastrofálnímu hladomoru v Povolží, během něhož na začátku dvacátých let zemřelo na pět milionů lidí. Jachina vedle rodinné kroniky čerpala i třeba z pamětí tehdejších funkcionářů.

Potřebná diskuse o sovětské minulosti

Svými příběhy chce přispět do upřímné diskuse o sovětské minulosti. „Jsem dosud přesvědčená, že ve společnosti dozrála potřeba znovu zkoumat sovětskou minulost,“ míní.

„Taková potřeba se rozhořela především v devadesátých letech a skutečně lidé velice bouřlivě a vášnivě debatovali. Postupně tento zájem začal opadat, ale teď nastává období nového zájmu, a nevidím to jen ze svého úhlu pohledu, ale poukazují na to objektivní známky. Například největší literární cena, takzvaná Velká kniha, byla v posledních deseti letech udělována právě knihám, které se věnovaly sovětské minulosti, a byly to knihy vydávané v obrovských nákladech,“ dodala.

Sama Jachina je laureátkou tohoto ocenění. Její díla ale tak jednoznačně přijímána nejsou. Reakce se pohybují od chvály za to, že osvětluje tragické zkušenosti etnických menšin v rané sovětské historii, až po kritiku za pokus o „přepisování“ historie.

Autorka ale nadále vnímá diskusi jako prostředek, jak vytěsnit to „sovětské“ z ruského lidu. Za potřebnou ji považuje i po únoru loňského roku, kdy Rusko napadlo sousední Ukrajinu. Guzel Jachina vzápětí invazi veřejně odsoudila. Následoval zákaz uvádět hru podle jejího románu.

„Následky (ruské invaze) pro mě nebyly spojeny s mým konkrétním vystoupením, ale můj život se prostě po únoru loňského roku zásadně změnil,“ vysvětluje. „Měla jsem pocit a stále mám, že můj předchozí život prostě skončil, udělala se obrovská tečka a teď pokračuje něco, co nevím, co je.“

Dialogem proti stereotypům

Nalézt odpověď jí pomáhají i setkání se čtenáři v Evropě. „Je důležité udržovat dialog,“ zdůrazňuje. Když prý v polovině devadesátých let poprvé přijela do Evropy, francouzští studenti se jí vážně ptali, zda jsou v Moskvě medvědi. Podle Jachiny současné nastavení, kdy z Evropy není do Ruska vidět – a naopak –, je živnou půdou pro obnovu stereotypů.

„Nejvíce se obávám izolace Ruska. Ta izolace už teď je a může být ještě větší. A já bych byla ráda, abych se zasadila o to, aby tato izolace nebyla tak silná. Budu ráda, když se objeví pochopení k lidem, kteří prožili totalitní minulost, a také je potřeba lépe porozumět tomu, co se odehrálo před sto lety, protože to, co se odehrává teď, má své kořeny v událostech před sto lety,“ domnívá se.

Například současnou popularitu diktátora Stalina vnímá jako přání jeho obdivovatelů žít v respektované zemi a touhu po sociální spravedlnosti. Za chybu považuje nedostatečnou „destalinizaci“ v devadesátých letech, mimo jiné označením Stalina na legislativní úrovni za zločince. Ze všech těchto důvodů se i její chystaný, čtvrtý román se bude odehrávat v minulosti.