Musíme mít rádi sebe, abychom mohli přijmout lásku druhého, říká mim na Měsíci

video Radim Vizváry o inscenaci Mime on the Moon

Název Mime on the Moon – parafrázující označení pro údajné vyobrazení člověka na povrchu měsíce v úplňku – poukazuje na změněnou perspektivu, se kterou se mim dívá na svět. Měsíc Vizvárymu posloužil jako metafora periférie, z níž je možné pozorovat lidstvo a reflektovat tak něco, co ve společnosti nebo na světě nemůžeme poznat.

„Hlavní nosnou linkou je banální námět, že člověk touží po tom, aby s někým byl a aby ho druzí měli rádi. Děláme všechno proto, abychom byli společností přijímáni, milováni. A konec spočívá v tom, že v první řadě musíme mít rádi sebe sama, abychom mohli vůbec lásku druhého přijmout. Takže představení končí tím, že jako mim na Měsíci objevím sebelásku,“ prozradil Vizváry.

Jdeme po emoci

Laterna magika, kterou umělecky vede, diváky vtahuje pomocí scénografických a multimediálních prostředků. V sólovém projektu Mime on the Moon se bez nich Vizváry musí obejít. Sedmdesát minut, kdy je sám na jevišti, podle něho vyžadují, aby vše bylo postaveno na řemesle.

Radim Vizváry ve své tvorbě spojuje současnou dramaturgii s respektem k osobnostem, které obor pantomimy formovaly v minulosti. Inspiruje se například dílem Marcela Marceaua nebo svého učitele Borise Hybnera, který ho nasměroval k lyrické pantomimě. „Dříve pantomima jako ekvilibristický divadelní styl pracovala vyloženě s technickými principy, dnes už jdeme spíše po emoci, která ovlivňuje techniku a výraz těla,“ uvádí mim posun ve svém oboru.

Samota, kde lze svobodně tvořit

Stěžejním tématem jeho nejnovější inscenace je vedle sebepoznání také samota. Jako tvůrce Vizváry osamění vítá. „Můžu experimentovat a nemám zodpovědnost za nikoho, ani za žádnou instituci. Když se mi to nepovede, můžu zpytovat jen svoje vlastní svědomí a nebudu mít pocit dluhu vůči někomu nebo něčemu. Tohle je pro mě vlastně ta samota, kde můžu svobodně tvořit,“ říká.

Jeho poslední sólovou inscenací bylo VIP v roce 2018. Na repertoáru stále zůstává i Sólo, které mu vyneslo cenu Thálie, a také představení pro nejmenší děti Pejprbój. Zatímco v posledních letech se Radim Vizváry jako tvůrce věnoval především multižánrovým a multimediálním produkcím, Mime on the Moon je návratem ke komornímu divadlu jednoho herce a k čisté pantomimě.