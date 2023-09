Sylvester Stallone se považuje za „posledního dinosaura“ akčních filmů

Snímek Sly natočil střihač Thom Zimny, který se jako filmař uvedl především koncertními záznamy a také dokumentem o rockovém písničkáři Bruci Springsteenovi. Ve filmu Sly ukazuje Stalloneho nelehké dětství v New Yorku, kdy jako problémový kluk utíkal z nefungující rodiny a celé dny hltal promítání v kině. Až přišla role Rockyho, která Stalloneho katapultovala mezi hollywoodské hvězdy, přestože na nic takového nebyl připraven. Životní role se navíc stala do jisté míry jeho vězením.

„Považuji se za posledního dinosaura. A jsem na to velmi hrdý. Je to neuvěřitelné. Vždyť už je to skoro padesát let,“ uvedl Stallone na premiéře dokumentu pro Entertainment Tonight Canada. Oním „dinsaurem“ měl na mysli, že je jednou z mála akčních hvězd osmdesátých let, které v tomto žánru stále hrají hlavní role.

Jako člen týmu elitních žoldáků ze série Expendables vstoupí 21. září i do českých kin. Na plátně se potkal mimo jiné se svým kolegou z akčních filmů osmdesátých let Dolphem Lundgrenem. Stallone se také vrátí coby newyorský mafián v druhé sérii gangsterského seriálu Král Tulsy.

„Na tohle se opravdu nedá připravit. Délka mé kariéry je ohromující, protože nevím, jak dlouho ještě můžu čekat. Společnost se mění, komerce ve filmu… je to rychlejší,“ podotýká sedmasedmdesátiletý herec.

Soutěžení s Arnoldem

V dokumentární sérii Arnold, která letos rekapitulovala kariéru nejspíš největšího Stalloneho konkurenta v akčním žánru, označil Sly Schwarzeneggera za lepšího akčního hrdinu, než byl on sám. Ocenil také zásluhu svého vrstevníka na definici akčního hrdiny. Do osmdesátých let se za akční filmy považovaly ty s automobilovými honičkami, jako Bullittův případ nebo Francouzská spojka.

Stallone loni v listopadu časopisu Forbes přiznal, že se oba herci „opravdu neměli rádi“ po více než dvě desetiletí, kdy jejich akční snímky soupeřily o pokladny kin.

„Možná to bude znít trochu ješitně, ale myslím, že jsme v té době byli průkopníky určitého žánru, který od té doby opravdu nikdo neviděl,“ řekl Stallone. „Soutěživost je jeho povaha, on je velmi soutěživý a já taky… a já si prostě myslím, že to vlastně pomohlo, ale mimo plátno jsme byli pořád soutěživí a to nebylo vůbec zdravé,“ zhodnotil zpětně. Dodal nicméně, že nakonec se s Arnoldem Schwarzeneggerem stali „opravdu dobrými přáteli“.