Festival Serial Killer prověří, jestli mají Češi a Finové stejný smysl pro humor

Jednu z programových sekcí věnuje Serial Killer seriálům pro teenagery. „Všichni chtějí objevit novou Euforii nebo Sex Education, my jsme pro vás objevili pět nových evropských seriálů, z nichž některé jsou instantně ikonické jako dánský Nordland 99 nebo norské Kids In Crime. Jejich tvůrci, kteří vyrostli v devadesátých letech, se v nich vrací do mládí a vyprávějí ho dnešníma očima,“ přiblížila festivalovou nabídku dramaturgyně Táňa Zabloudilová.

Program pro profesionály

Souběžně s projekcemi se koná také třídenní konference TV Days pro televizní profesionály. Vystoupí zde například šéf hrané tvorby veřejnoprávního finského vysílatele YLE Jarmo Lampela či americká scenáristka Molly Nussbaumová, která se podílela na scénáři série Brave New World, Umbrella Academy nebo na očekávaném seriálovém rebootu Daredevil. Řeč bude také o plánovaném seriálovém remaku hororového filmu Věry Chytilové Vlčí bouda z produkce ČT.

Česká televize se zapojí i do doprovodného programu. „Bude tady například bilanční rozhovor s generálním ředitelem České televize Petrem Dvořákem a zároveň setkání nového generálního ředitele Jana Součka s jeho finským protějškem,“ doplnila ředitelka festivalu Kamila Zlatušková.

Konání šestého ročníku festivalu Serial Killer zkomplikovalo uzavření kina Scala a Divadla Bolka Polívky kvůli špatné statice. Festival se tak uskuteční v náhradních prostorách, mimo jiné v klubu První patro nebo v Televizním institutu.