Knihy věci nemění, čtenáři ano, míní McCann. Izraelce a Palestince v jeho románu sblížila smrt dětí

V češtině vyšly od McCanna dosud dva romány. Jeden z nich – nazvaný Zoli podle hlavní hrdinky – zasadil autor do Slovenského státu v době druhé světové války a poválečného Československa. Inspiroval se osudem polské romské básnířky Papuszy.

České čtenáře vzal McCann také do New Yorku, kde žije. Román Co svět světem stojí prolíná příběhy rozmanitých newyorských obyvatel, kteří v srpnu 1974 sledují pokus francouzského provazochodce Philippe Petita přejít po laně mezi dvojčaty Světového obchodního centra.

McCannovo jméno se objevilo i v nominacích na cenu Oscar za rok 2004 v kategorii nejlepší krátký film. Spolupracoval na adaptaci své povídky Everything in This Country Must odehrávající se během konfliktu v Severním Irsku.