Slovenská přehrada, rozbíjení ruské klasiky a polské zúčtování. V Plzni začíná festival Divadlo

Trójanky v Gdaňsku režíroval Jan Klata, který opakovaně spolupracoval i s českými divadelníky. „V jeho inscenacích se odráží režisérův nonkonformní, často provokativní postoj i silná společenská a politická angažovanost,“ uvedla hlavní dramaturgyně Dora Štědroňová.

Ve společné inscenaci Návrat do Remeše se představí ještě další dva polské soubory: Teatr Laźnia Nowa a Nowy Teatr. Vychází z knihy francouzského sociologa Didiera Eribona. „Vypráví příběh samotného autora, který se kdysi z dělnického prostředí Remeše odstěhoval do Paříže, prošel coming outem, společensky postoupil – a teď, po otcově smrti, se vrací do rodného města a poměrů, ze kterých vzešel. Návrat do Remeše je jakousi osobní zpovědí a zúčtováním,“ líčí dramaturg Michal Zahálka.

Ruský režisér rozbíjí ruskou klasiku

Do Plzně se vrací ruský režisér Dmitrij Krymov, jenž v Rusku protestoval proti Putinově agresi vůči Ukrajině, následně ze země odešel. V představení Fragment, nastudované s litevským Klaipėdos Dramos Teatra, rozbíjí obvyklý pohled na ruskou klasiku – Čechovovy Tři sestry. „Když stojím před slavným obrazem, zajímá mě zkoumat jeho nejmenší části možná dokonce více než jeho celek, protože tam, jako v kapce vody, najdu individualitu umělce,“ uvedl v té souvislosti.

Naše nejbližší východní sousedy zastupuje Slovenské národní divadlo. V nesentimentální inscenaci Děti na téma rodinných vtahů se představí Emílie Vášáryová a Emil Horváth.