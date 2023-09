In Utero od Nirvany oslaví třicet let. Výročí připomenou speciální vydání i koncerty

In Utero je třetí a zároveň poslední studiovka od Nirvany. Kapela ji vydala 21. září 1993 pod hlavičkou společnosti Geffen Records. Původně mělo album nést název I Hate Myself and Want to Die podle jedné ze skladeb, která měla být na albu umístěna, ale společnost tento návrh zamítla, stejně jako původní verzi nahranou Stevem Albinim. Tu nakonec zremixoval Scott Litt.

Oproti předchozí studiovce, komerčnějšímu Nevermind, jde o mnohem propracovanější kousek jak po stránce hudební, tak textové. Snahou kapely bylo, aby mělo album syrový zvuk živých koncertů. V některých skladbách lze proto slyšet vrzání nástrojů nebo vzdechy.

Redaktor Brian Willis z New Musical Express album zhodnotil jako „nabité ironií a jasnozřivostí“ a označil jej jako „Kurtovu pomstu“. Za své nejoblíbenější ho prohlásil baskytarista Nirvany Krist Novoselic a časopis Rolling Stone jej ve svém žebříčku nejlepších alb devadesátých let umístil na sedmé pozici.

Přebal úspěšného alba čítajícího dvanáct skladeb charakterizuje vyobrazení modelu ženského těla, takzvaného Visible Women – jímiž byl Cobain fascinován a měl jich doma plnou sbírku – doplněného křídly.

Reedice nabídne nevydané skladby i fotografie

Reedice alba In Utero vyjde 27. října a kromě standardní nahrávky bude obohacena porcí dosud nevydaných třiapadesáti skladeb či záznamem dvou plných koncertů z přelomu let 1993 a 1994, které Nirvana odehrála v Los Angeles a Seattlu. Mimo to se fanoušci mohou těšit například na knihu dosud nepulikovaných fotografií, repliku dobové reklamy, figurku z přebalu, plakáty, vstupenky či backstage pasy.

Záznamy zmíněných vystoupení připravil producent debutového alba Bleach Jack Endino a kompletní sety budou doplněny o bonusové písně z Říma nebo New Yorku. Původní analogy pak remasteroval Bob Weston, který při nahrávání asistoval producentovi Albinimu.