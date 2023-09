Manželství je duchamorná hrncoslužba. Názory filozofky Anny Pammrové zaznívají na Provázku

Brněnská Antieva je koprodukcí Provázku a pražského Divadla Masopust, kde inscenace v roce 2018 původně vznikla. Vychází z motivů stejnojmenného prozaického díla, v němž Anna Pammrová popsala úsek mezi pátým a devátým rokem svého života.

Předtím žila malá Anna obklopená přírodou. Narodila se do rodiny lesního úředníka a okolí hájovny v Jinošově na Třebíčsku pro ni představovalo celý svět. Až do jejích pěti let, kdy ji rodiče poslali na výchovu ke kmotře, s níž si nerozuměla.

Právě kontrast mezi vroucím vztahem k přírodě a „drezurou“ měšťanské společnosti přiměl Annu Pammrovou k tomu, aby svět kolem sebe začala zkoumat. Její závěry zněly na svou dobu velmi radikálně.

„Je velkou kritičkou moderní civilizace, konzumu a technizace. Upozorňuje na naši ekologickou nezodpovědnost a protipřírodní myšlení. Varuje ženy, aby se v touze po zrovnoprávnění nestaly jen pouhými muži,“ upřesnila režisérka inscenace Anna Davidová.

Duch ženy se nemůže povznést