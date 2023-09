Když Gerhardu Richterovi zbyla barva, přemaloval fotografie

Dílka tak vznikala nekontrolovaně, jediným, spontánním a rychlým gestem, kdy buďto přitiskl fotografii na rozetřenou barvu a pastózní nános na místech kontaktu fotografický podklad zcela překryl, nebo je plošně potřel špachtlí či štětcem – v tomto případě je fotografie pod barvou zřetelnější.

S lety praxe se jeho technika rozvíjela a proměňovala. Pastózní nános barvy přitom funguje i jako jakýsi „rušivý“ element, je však třeba vše vnímat v kontextu, souzvuku, ale i s nevyhnutelnými disonancemi, napětím až pnutím, kontrasty. „Udržení kontradikcí je tím, co konstituuje obraz, “ potvrzuje Richter.

Richterovy přemalované maloformátové fotografie lze vnímat i jako jakýsi derivát. Bez umělcovy hlavní práce s olejovou barvou a špachtlí na velkých formátech by prostě nevznikly.

Sám Richter k tomu v roce 1991 řekl: „Fotografie nemá téměř žádnou realitu, je to málem pouze obraz. Malba má realitu vždy, barvy se lze dotknout a uchopit ji, má přítomnost; vždy ale slouží obrazu, něco mu poskytuje – a jedno, zdali v dobrém, či špatném. Teorie, jež nic nepřináší. Fotografoval jsem malé snímky, které jsem pak pomazal barvou. Tím se něco z oné problematiky spojilo a to je docela dobré, lepší než to, co bych o tom mohl říct.“

Nuda, či jevení?

Většinou používal Richter formát 10 x 15 centimetrů a vlastní fotografie, které si nechával zvětšovat v běžném fotoshopu a kterým rozhodně chyběl jakýkoliv „umělecký“ záměr či ráz. Momentky z rodinných oslav, cest, výletů, krajin, architektury. Byť pracoval impulzivně, kontrastem mezi fotografickým podkladem a intruzivní barvou, anebo jak se dnes říkává v intervenci, vznikají nové reality.

A ty se jedinečným způsobem dotýkají Richterova ústředního uměleckého tématu, jímž je dialog mezi figurativním a abstraktním zobrazením reality a jejich vzájemné prostupování. Již záhy poté, co s touto novou technikou začal, Richter prohlásil: „Iluze – přesněji řečeno – jevení se, zdání, to je téma mého života.“