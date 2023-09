Hluboké odevzdání učitelů pro mě bylo dojemné, říká Havelka o nové dokumentární sérii

Havelka má na každé škole dva průvodce, on sám reprezentuje laického diváka, který může pokládat i banální otázky. Sám působil jako vysokoškolský pedagog na DAMU, nyní ale prý poznával svět, který je pro něj nový. Za silné pokládá třeba setkání s učiteli, kteří podle něj berou svoji práci jako poslání.

„To hluboké odevzdání profesi, škole a žákům pro mě bylo dojemné,“ říká muž, který prý jako pedagog na vysoké škole už entusiasmus ztrácel. Při práci na novém pořadu si prý také uvědomil, jak podstatná je osoba ředitele, která tvoří ducha školy. Se štábem navštívil školy v hlavním městě i ve vyloučených lokalitách, v nichž nacházel i velké osobní příběhy.

Podle slov tvůrců reforma školství není něco, na co čekáme, ale co už probíhá. Na mnoha školách patnáct i více let. Desetidílná série režiséra Michaela Kaboše a scenáristy Tomáše Feřtka se snaží v této proměně zorientovat. K vidění je i v iVysílání.

Zahradníkův rok

Havelka se objevuje i v novém snímku Němá tajemství režiséra Tomáše Mašína podle scénáře Alice Nellis, jenž ho prý strhl. „Funguje to v rovině detektivní, psychologické, zároveň jako ‚lékařský‘ film. Těch rovin tam bylo tolik a tak dobře se postupně spojují, že jsem to nechtěl odmítnout,“ podotýká.

K premiéře se příští rok po jeho filmech Vlastníci a Mimořádná událost chystá i jeho další režijní počin jménem Zahradník. Je inspirovaný skutečnou kauzou zahradníka, jehož šikanuje soused – ruský majitel zámku. Vztahuje se i k Zahradníkovu roku Karla Čapka.

„Je to dlouhodobý projekt, natáčení trvalo víc než rok, protože jsme točili v jednotlivých měsících. Scénář se velmi posunul a natáhl více různých kauz do jednoho univerzálnějšího příběhu,“ sděluje.