Bylo nás pět v normalizaci. Knižní klub podruhé ocenil Martina Sichingera za nejlepší rukopis

Vítězný román Zítra přijde Olah by se dal podle pořadatelů charakterizovat jako „Bylo nás pět za časů normalizace“. Tragikomický příběh zasadil autor do šumavského pohraničí, tamní život zprostředkovává očima Michala Zídka, žáka 7. C vimperské Základní školy československo-sovětského přátelství.

Hlavní hrdina a jeho spolužáci „národnostně pestrého původu“ prožívají svá chlapecká dobrodružství. Hrají si na indiány, ale také běhají v plynových maskách při branném cvičení. Do světa dětských her zasahuje šikana od starších dětí, zákeřnost učitelů a především tragická smrt jednoho z kamarádů, po níž chlapci musejí projevit vůči tlaku komunistické ideologie skutečnou odvahu a hrdinství.