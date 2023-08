Český režisér s vietnamskými kořeny točí o generačním nedorozumění. Bez večerek a sentimentu

Hlavní postava filmu Kien přijíždí na začátku milénia z Vietnamu do Prahy. V českém městě se sžívá se zcela odlišným prostředím, ale i s vlastní rodinou, která už v pro něj cizí zemi žije. Příběh je inspirován skutečnými předobrazy, z velké části odráží i vlastní zkušenosti herců.

„Přiletěl do Česka v šestnácti, já o něco dřív, ale máme dost podobných věcí. Začínáme nový život,“ srovnává svůj příběh s osudem filmového protagonisty herec Bui The Duong.

„Mám sestru, která byla nucena odjet do Čech a sžít se se mnou, s rozmazleným dítětem v Čechách, které mělo to privilegium vyrůstat s rodiči,“ přidává svou osobní zkušenost jeho herecký kolega Ngo Xuan Thang.

Improvizované generační střety

Tvůrci se ve filmu vyhýbali zobrazení Vietnamců jako provozovatelů večerek nebo pěstitelů konopí. Tématem jsou generační konflikty. „Ukazujeme příběhy příslušníků jedné rodiny – otce, prostředního syna a nejmladšího syna. Zastupují různé generace Vietnamců, kteří žijí v České republice,“ upřesnil producent Lukáš Kokeš.

Autorem scénáře je režisér snímku Dužan Duong (vlastním jménem Duong Viet Duc). Letní škola je jeho celovečerní debut a i pro většinu herců je to první zkušenost s velkým filmem. Duong na place využívá improvizaci. Chce tak dosáhnout co největší autenticity, zároveň si tvůrci dávají pozor, aby nenatočili sentimentální příběh.

„Můj scénář nečetlo moc lidí z komunity, ani většina herců. Nechávám si to tak trochu pro sebe a hodím je do určité situace. Oni mi pak řeknou: Jo, to jsem zažil před patnácti lety,“ uvedl.