Londýnský umělec maluje na zaschlé žvýkačky

Po Londýně chodí Wilson v oranžové pracovní kombinéze zacákané od barev. To, čemu se většina lidí aktivně vyhýbá nebo co prostě nevidí, považuje za příležitost, jak z malého kousku nepotřebného odpadu udělat něco krásného. Ve svém počínání vidí způsob, jak potěšit kolemjdoucí a nalákat je, aby se podívali zblízka. „Když namalujeme tak malý obraz, ti, kteří ho uvidí, objeví skrytý svět pod svýma nohama. Je to o vnímání,“ vysvětluje.

Na netradičním „plátně“ oceňuje jeho rozmanitost. „Je krásné, že jde o různé tvary a velikosti, nenajde se shoda,“ říká. Žvýkačky nosí i do svého ateliéru, kde je využije jako základ miniaturních obrázků.

Maluje také na malé mozaikové dlaždice, které následně lepí na nástupiště londýnského metra. Tyto mozaikové obrázky považuje za osobnější než ty žvýkačkové, popisuje je jako „intuitivní vizuální deník“.

„Obrazy jsou oslavou mého života a těch, na kterých mi velmi záleží. Jsou také procesem vizuálního zkoumání – snahou dát světu smyslu,“ říká.

Poškozování veřejného majetku? Ne, spontánní umění

Šedesátiletý Wilson vyrostl v Londýně v umělecké rodině. Vzpomíná, že s hlínou pracoval pomalu ještě jako batole, pomáhal při výrobě různých nádob. První výstavu uspořádal coby jedenáctiletý kluk, když hliněné nádoby nosil ukazovat do školy. Věnoval se sochařství, ale pak se jeho zájem obrátil k uměleckému využití odpadu a předmětů vyřazených z konzumního světa, jako jsou právě žvýkačky.

Přemalovávat je začal ještě jako mladík. Vyřešeny má i právní otázky. Povrch zaschlé žvýkačky třeba na chodníku může prý pomalovat, aniž by tím zároveň poškozoval veřejný majetek. „Našel jsem tento malý prostor, na němž jsem mohl tvořit spontánně umění a udělat něco, co se odvíjí od daného místa,“ těší ho.

I přesto, že většinu jeho pouličních děl, ať už žvýkačkové malby, nebo dlaždice v metru, úřady dříve nebo později odstraní.