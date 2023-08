Eminemovi vadí, že republikán Ramaswamy používá v kampani jeho hudbu

Proti politickému využití hudby se ohrazovali Rolling Stones i Springsteen

To, že politici dostávají dopisy kvůli výběru písní pro svou kampaň, se v americké politice už stalo tradicí, podotkla BBC.

Trump obdržel desítky dopisů od hudebních hvězd, včetně Rolling Stones, Queen, Adele a Pharrella Williamse, ve kterých ho informovaly, že nemá povolení používat jejich hudbu na předvolebních a prezidentských akcích.

Skupina Foo Fighters se v roce 2008 ohradila proti republikánovi Johnu McCainovi kvůli tomu, že během své prezidentské kampaně použil jejich skladbu My Hero. Folkový zpěvák Jackson Browne zase McCaina zažaloval, aby ho donutil přestat používat píseň Running on Empty. Bruce Springsteen odsoudil prezidenta Reagana za to, že plánoval použít Born in the USA pro svou volební kampaň v roce 1984.

BBC připomíná, že z právního hlediska nepotřebují američtí politici přímé svolení umělců, pokud si například i od BMI nebo Americké společnosti skladatelů, autorů a vydavatelů (ASCAP) pro kampaň zakoupí licenční balíček, který v souladu s autorskými právy umožňuje využívat miliony skladeb pro politické účely.

Umělci však mají právo svou hudbu z tohoto seznamu odstranit. Učinili tak Rolling Stones a Eminem je následoval poté, co se ohradil proti improvizovanému provedení jeho hitu Lose Yourself Vivekem Ramaswamym.