Návrhářka z New Yorku odráží v módě svou imigrantskou zkušenost

Alcalayová se narodila ve Vietnamu. Když jí byly dva roky, doplula do Ameriky na lodi se svou matkou. Ta se pak živila jako šička v různých továrnách. „Neměla peníze na hlídání. Všechny šičky v továrnách mají takový kovový koš, tak jsem seděla v tom koši, který má matka přikrývala kusem látky. A já ji tak mohla pozorovat, jak šije,“ popisuje návrhářka část svého dětství.

Dnes sama vytváří vlastní módní návrhy a prodává je ve svém brooklynském butiku. Na svou zkušenost asijské imigrantky z newyorského Queensu ale nezapomíná. Naopak módu používá jako prostředek, jak vyprávět svůj příběh. „Ne vždy je to krásný příběh,“ podotýká. „Je to příběh o spoustě problémů, spoustě slz, ale i štěstí. Je to příběh o různých lidech, kteří mi zkřížili cestu, abych se dostala až sem.“

Právě móda se pro ni stala východiskem. „Naše DNA ovlivňuje, jak budou vypadat naše rysy, barva vlasů či kůže. Byla devadesátá léta a nikdo jiný nevypadal jako já. Takže jsem se svoji představu o pouliční módě snažila převést do této kolekce,“ říká.

Imigrace vytvořila New York, říká návrhářka

Nazvala ji Reflections, tedy Odrazy. Šaty, které navrhla, odráží především identitu toho, kdo je nosí. „Je o inkluzi naší barvi pleti, náboženství a všeho dalšího, co je pro mě velmi důležité,“ vysvětluje Alcalayová. „Příliv nejen těžce pracujících, ale také talent a snaha, to vše se otisklo do tohoto města. Imigrace v zásadě vytvořila toto město,“ nepochybuje.

Samotné město New York přijalo od loňského jara 95 tisíc imigrantů. Tisíce jich ale stále čekají na azyl. „Sama jsem imigrantka, takže je to pro mě velmi osobní záležitost. Vím, že žijeme ve světě, který je velmi založený na penězích a kapitalismu. Ale je to náš svět a já mám opravdu pocit, že by měla existovat určitá svoboda stěhovat se z místa na místo, žít tam, kde chcete,“ říká Christine Alcalayová.

Současná situace jí evokuje její vlastní příběh, kdy s matkou čekaly na Filipínách, až je Spojené státy přijmou. Dnes, kdy už v Americe žije, si přeje, aby mohla svou módou ovlivnit pohled ostatních lidí.