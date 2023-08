Zemřel filmový publicista Pavel Taussig. Připravil Úsměvy českého filmu a napsal námět ke Koljovi

„Mám rád filmy, kde ti výborní herci ani nemají hlavní role, přesto to rozsvítí, jak jsou koncentrovaní na svou roli. Kolegové pro to mají nehezký výraz 'figurkaření', ale to jsou mistři, kteří dokáží využít malého prostoru tak, že vás zaujmou víc než hlavní představitelé ,“ přiznal.

Námět ke Koljovi vznikl na mejdanu

Za jednoho ze svých učitelů považoval Elmara Klose, jenž ho více zasvětil do stavby filmu a práci s filmovými látkami. Klos spolu s Jánem Kadárem získal prvního československého Oscara za Obchod na korze. K prestižní sošce jiných českých tvůrců přispěl i Taussig.

„Ten příběh jsem si tkal řadu let od prvního impulzu, kdy jsem se setkal na jednom mejdanu s pozoruhodnou dvojicí. Tvořila ji mladá maminka, napůl Gruzínka, napůl Židovka, spolu se svým malým synkem. Dozvěděl jsem se, že podstoupila fingovanou svatbu, aby se vydala dál do světa, za otcem toho chlapečka do Izraele. Po listopadu 1989 jsem si myslel, že už to nebude nikoho zajímat, ale určité nadčasové polohy jsem v tom viděl,“ vyprávěl v pořadu Na plovárně.

Na psaní scénáře by si prý jako scenáristický laik netroufl. Dodal prý „písek“ na stavbu, které se ujali otec a syn Svěrákovi coby scenárista a režisér. Ve vyprávění o starém mládenci, který se nedobrovolně musí začít starat o malého ruského chlapce, si Taussig aspoň zahrál epizodní roli klenotníka.

Česká televize Pavla Taussiga připomene 24. srpna vysíláním pořadů Na plovárně (od 21:45 na ČT art) a Všechnopárty (od 22:25 na ČT1).