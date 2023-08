Na festivalu Soundtrack Poděbrady živě zazní hudba z filmů Neckáře, Nellis i kapely Buty

„Přežili jsme oba covidové ročníky a letos povstáváme z popela, přece jen finance a náklonnost ministerstva kultury je nulová. Přestože peněz je třetina než dříve, na programu to nebude znát. Nemohli jsme si dovolit velké zahraniční hvězdy, protože ty licence jsou neskutečně drahé. Licence za jedno odehrání se pohybuje od třiceti do padesáti tisíc eur. Každý s kalkulačkou si může spočítat, že to se z lístků nedá vygenerovat,“ uvedl ředitel festival Michal Dvořák.

Zahájení festivalu je spojeno s uvedením filmu Il Boemo. Hlavní roli v životopisném snímku o Mozartově současníkovi Josefu Myslivečkovi hlavní roli ztvárnil Vojtěch Dyk. Ten se na festivalu představí i ve zcela jiném hudebním stylu, než mu předepisoval scénář – při vystoupení Tros Discotequos, k nimž patří ještě Jan Maxián a Jakub Prachař.

Sobotní večer bude patřit dramatu z doby protektorátu Je třeba zabít Sekala, které získalo deset Českých lvů. Projekci doprovodí Filharmonie Hradec Králové. „Podaří se přivézt delegace z Polska, v níž budou Boguslaw Linda a Olaf Lubaszenko,“ prozradil Dvořák. „Skladatel hudby k tomuto filmu Michal Lorenc je žákem Wojciecha Kilara, který je mimo jiné autorem hudby ke Coppolově filmu Dracula,“ připomněl rovněž.

Pásmo z filmů Alice Nellis

S Poděbrady jsou spojeni režisérka Alice Nellis a muzikant Jan Ponocný, oba v lázeňském městě prožili dospívání. Ponocný je autorem filmové hudby filmů Alice Nellis a právě tato hudba tvoří program jednoho z koncertů.

„Písničky a hudbu z filmů budu poprvé hrát s orchestrem,“ podotkl Ponocný alias Circus Ponorka. S The Deep Blue Sea Orchestra zahrají pásmo písní z filmů Andělé všedního dne, Perfect Days, Buko či Revival. Vizuální doprovod obstarají sestřihy ze zmíněných titulů.