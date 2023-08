Věci, které vidí černě, implementuje sochař Lukáš Dvorský do barevných pilulek

Tvorba Lukáše Dvorského se dosud stranila výrazné barevnosti, sochař se držel přirozených odstínů. Vše ale změnil vnitřní pocit, kdy barva má zakrýt to, co autor vidí černě. „Moje obavy a temné obsahy oblékám do příjemných barevných tónů a příjemných tvarů,“ potvrdil.

Sáhl proto po tvaru, jakým se vyznačují pilulky. Jsou příjemně oblé, bez ostrých hran, nicméně úleva, kterou přinášejí, bývá dočasná, nebo dokonce nemusí nastat vůbec. V instalaci nazvané Převlékání Dvorský návštěvníkům přímo odkrývá, jak se surový objekt mění v objekt příjemných tvarů a barev.

Staví dokonce vzdušné zámky, nicméně stejně jako barevnost a oblost pilulek zakrývají méně příjemné sdělení. „Vizualizace něčeho nereálného, jako se předkládají ty úžasné projekty,“ vysvětlil.

Myšlení studentů se rychle mění, všímá si sochař

Do umělcovy tvorby se promítá i jeho zkušenost pedagoga. „Už šestým rokem vyučuji na střední umělecké škole a je neuvěřitelné, jaký za tak krátkou dobu vidím rozdíl v myšlení studentů. Velké hodnotové rozdíly, rozdíly v chování – a ty změny přicházejí velmi rychle,“ všímá si.

Výstava Implementace skončí v galerii Konírna prvního října. S dílem Lukáše Dvorského ale bude možné se v Lipníku nad Bečvou setkat i poté, je totiž autorem tamního památníku obětem holocaustu. Sochu vytvořil jako svou maturitní práci.