Hip hop slaví půl století existence. Styl ze slumu v Bronxu ovládl kulturní svět

Hip hop slaví „zlaté“ výročí. Vznikl přitom v nejchudší newyorské čtvrti plné násilí a drog. Byl to DJ Kool Herc, kdo průkopnicky použil gramofony jako hudební nástroje na oslavě pro svoji sestru. „Řekla jsem: Hercu, budeš DJ. Tady je hudba, nahrávky a všechno,“ vzpomíná sestra průkopníka hip hopu Cindy Campbellová.

Ze slumu v Bronxu se dostal do rádií v každém autě i kuchyni. Graffitoví umělci viděli New York jako billboard. „Z toho, co vzniklo z ulice, se stala velká věc, velký byznys. Lidé si vytváří kariéry přímo na hiphopovém průmyslu,“ říká vizuální umělec Tony Concep.